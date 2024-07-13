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Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Погибший металлург найден у школы на Урале

Мертвого металлурга нашли подростки рядом со школой в Каменске-Уральском

13 июля 2024, 11:01
Фото: Изображение Midjourney

Погибший металлург найден у школы на Урале

Труп мужчины обнаружили подростки рядом с образовательной школой №14 в Каменске-Уральском.

Рядом с погибшим находился велосипед. Очевидцы предположили, что он упал с него и расшибся насмерть. Они и вызвали все экстренные службы Каменска-Уральского.

В полиции сообщили, что мужчина трудился металлургом и ему было 40 лет. При осмотре выяснилось, что у него были ссадины на голове, а губы синего цвета. Однако смерть не носит криминального характера, по данным «КП-Екатеринбург».

Недавно в Екатеринбурге нашли труп пропавшего мужчины, его обнаружили в реке. Предположительно, свердловчанин утонул, потому что был в нетрезвом состоянии.

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