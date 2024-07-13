Мертвого металлурга нашли подростки рядом со школой в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Рядом с погибшим находился велосипед. Очевидцы предположили, что он упал с него и расшибся насмерть. Они и вызвали все экстренные службы Каменска-Уральского.
В полиции сообщили, что мужчина трудился металлургом и ему было 40 лет. При осмотре выяснилось, что у него были ссадины на голове, а губы синего цвета. Однако смерть не носит криминального характера, по данным «КП-Екатеринбург».
Недавно в Екатеринбурге нашли труп пропавшего мужчины, его обнаружили в реке. Предположительно, свердловчанин утонул, потому что был в нетрезвом состоянии.