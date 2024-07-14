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Updated Сегодня, 08:04

Мужчина в Екатеринбурге напал на женщину с ребенком

Мужчина в Екатеринбурге напал на женщину с ребенком

14 июля 2024, 08:02
Фото: 1MI
В Екатеринбурге неизвестный в ЖК набросился на женщину, которая шла с маленьким ребенком. Инцидент произошел в Чкаловском районе вечером 13 июля 2024 года.

По словам очевидицы, злоумышленник пытался домогаться к женщине. Его спугнули мужчины, которые являются соседями потерпевшей, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Сообщение об инциденте поступило в полицию. Вскоре екатеринбуржца нашли и задержали. В правоохранительных органах проводится проверка.

Напомним, 2 июля 2024 года в Екатеринбурге мигрант напал в подъезде на девушку и пытался ее изнасиловать. Ее спас бывший супруг, к которому она пришла забирать детей. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ЧП.

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