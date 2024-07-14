Мужчина в Екатеринбурге напал на женщину с ребенком

Напомним, 2 июля 2024 года в Екатеринбурге мигрант напал в подъезде на девушку и пытался ее изнасиловать. Ее спас бывший супруг, к которому она пришла забирать детей. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ЧП.