Мужчина в Екатеринбурге напал на женщину с ребенком

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
По словам очевидицы, злоумышленник пытался домогаться к женщине. Его спугнули мужчины, которые являются соседями потерпевшей, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Сообщение об инциденте поступило в полицию. Вскоре екатеринбуржца нашли и задержали. В правоохранительных органах проводится проверка.
Напомним, 2 июля 2024 года в Екатеринбурге мигрант напал в подъезде на девушку и пытался ее изнасиловать. Ее спас бывший супруг, к которому она пришла забирать детей. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ЧП.