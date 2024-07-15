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Published Сегодня, 08:04

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Updated Сегодня, 08:06

В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-сотрудница опеки за подлог документов

В Свердловской области бывшую сотрудницу опеки будут судить за подлог документов

15 июля 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-сотрудница опеки за подлог документов

Бывшая сотрудница опеки в Екатеринбурге совершила подлог документов о проверке семьи, в которой под опекой находился ребенок. Женщина не приняла мер к защите несовершеннолетнего, который умер по вине опекунов.

По версии следствия, женщина не пришла проверить условия жизни ребенка, находящегося под опекой. Специалист вместо проверки составила акт о выполненном осмотре и внесла в него заведомо ложную информацию.

Она лишь позвонила по телефону опекуну и получила от нее ложную информацию о том, что с ребенком все в порядке. При этом опекун скрыла от сотрудницы отдела опеки информацию о том, что ребенок по ее вине умер.

В акте проверки подсудимая указала, что ребенок здоров, его безопасность обеспечена и условия его жизни соответствуют требованиям законодательства.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд города Екатеринбург, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, действия органов опеки проверит Следственный Комитет после смерти в больнице Тагила 6-летнего ребенка.

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