В Свердловской области бывшую сотрудницу опеки будут судить за подлог документов

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
По версии следствия, женщина не пришла проверить условия жизни ребенка, находящегося под опекой. Специалист вместо проверки составила акт о выполненном осмотре и внесла в него заведомо ложную информацию.
Она лишь позвонила по телефону опекуну и получила от нее ложную информацию о том, что с ребенком все в порядке. При этом опекун скрыла от сотрудницы отдела опеки информацию о том, что ребенок по ее вине умер.
В акте проверки подсудимая указала, что ребенок здоров, его безопасность обеспечена и условия его жизни соответствуют требованиям законодательства.
Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд города Екатеринбург, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, действия органов опеки проверит Следственный Комитет после смерти в больнице Тагила 6-летнего ребенка.