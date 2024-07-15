Ветеранов труда в Свердловской области станет больше

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
В Свердловской области власти дополнили список людей, которые могут претендовать на звание «Ветеран труда», рассказали в пресс-службе департамента информполитики.
В перечень включены почетные звания «Заслуженный учитель Свердловской области», «Заслуженный предприниматель Свердловской области, региональные знаки отличия „Трудовая доблесть Урала“, „Спортивная доблесть“. Для оформления звания „Ветеран труда Свердловской области“ необходимы будут удостоверения к этим наградам, — говорится в сообщении.
Напомним, «Ветеранами труда» за последние 13 лет стали примерно 73 тысяч человек. Все они имеют право на финансовую помощь. Ежемесячно эти свердловчане получают из бюджета 1068 рублей.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге построят многоэтажный дом для бойцов СВО.