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Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

В Свердловской области изменили условия для получения звания «Ветеран труда»

Ветеранов труда в Свердловской области станет больше

15 июля 2024, 15:38
Фото: 1MI

В Свердловской области изменили условия для получения звания «Ветеран труда»

Ветеранов труда среди свердловчан станет больше. Теперь на это звание также смогут претендовать учителя и предприниматели, имеющие статус «заслуженный».

В Свердловской области власти дополнили список людей, которые могут претендовать на звание «Ветеран труда», рассказали в пресс-службе департамента информполитики.

В перечень включены почетные звания «Заслуженный учитель Свердловской области», «Заслуженный предприниматель Свердловской области, региональные знаки отличия „Трудовая доблесть Урала“, „Спортивная доблесть“. Для оформления звания „Ветеран труда Свердловской области“ необходимы будут удостоверения к этим наградам, — говорится в сообщении.

Напомним, «Ветеранами труда» за последние 13 лет стали примерно 73 тысяч человек. Все они имеют право на финансовую помощь. Ежемесячно эти свердловчане получают из бюджета 1068 рублей.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге построят многоэтажный дом для бойцов СВО.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Финансы#Социальная политика#Ветеран труда#Екатеринбург
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