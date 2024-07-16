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В Екатеринбурге скончался экс-журналист «Комсомольской правды» Александр Беляев

Экс-журналист «Комсомольской правды» Александр Беляев ушел из жизни в Екатеринбурге

16 июля 2024, 08:55
Фото: 1MI

В Екатеринбурге скончался экс-журналист «Комсомольской правды» Александр Беляев

В Екатеринбурге в возрасте 67 лет ушел из жизни ранее работавший в «Комсомольской правде» журналист Александр Беляев. Этой информацией поделился экс-редактор издания Ринат Низамов.

Он назвал Беляева опытным журналистом, который блестяще работал в рамках профессии. Он уточнил, что ушедший из жизни благодаря таланту мог обучить многих профессионализму, чувству слова, смелости и дипломатичности. Мужчине, как уточняется, оставалось пару месяцев до своего 68-летия.

По словам Низамова, ушедший из жизни журналист никогда не унывал и оставался оптимистически настроенным, несмотря на тяжелую жизнь. Буквально четыре года назад мужчина получил инвалидность из-за ампутации ноги.

Несмотря на явные проблемы со здоровьем, Беляеву не хотели давать инвалидность, однако ее в итоге получили с помощью распространения информации в СМИ. Сам журналист не единожды писал материалы об инвалидах, тем самым помогая им по жизни.

В феврале этого года от проблемы с сердечно-сосудистой системой умер военный фотокорреспондент Владислав Белогруд. Ему было 58 лет.

Ранее в Нижнем Тагиле скончался бывший сотрудник ООО «Водоканал-НТ» Евгений Гаретов.

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