Экс-журналист «Комсомольской правды» Александр Беляев ушел из жизни в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Он назвал Беляева опытным журналистом, который блестяще работал в рамках профессии. Он уточнил, что ушедший из жизни благодаря таланту мог обучить многих профессионализму, чувству слова, смелости и дипломатичности. Мужчине, как уточняется, оставалось пару месяцев до своего 68-летия.
По словам Низамова, ушедший из жизни журналист никогда не унывал и оставался оптимистически настроенным, несмотря на тяжелую жизнь. Буквально четыре года назад мужчина получил инвалидность из-за ампутации ноги.
Несмотря на явные проблемы со здоровьем, Беляеву не хотели давать инвалидность, однако ее в итоге получили с помощью распространения информации в СМИ. Сам журналист не единожды писал материалы об инвалидах, тем самым помогая им по жизни.
В феврале этого года от проблемы с сердечно-сосудистой системой умер военный фотокорреспондент Владислав Белогруд. Ему было 58 лет.
Ранее в Нижнем Тагиле скончался бывший сотрудник ООО «Водоканал-НТ» Евгений Гаретов.