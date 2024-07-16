От мала до велика: в селе под Нижним Тагилом пройдет легкоатлетический забег

По положению, необходимо при себе иметь медицинскую справку, а также документы, подтверждающие личность. Участники будут преодолевать различные дистанции: 500 м, 1 км, 2,5 км, 5 км и 10 км. Возрастные категории различные — от детей и до пенсионеров.