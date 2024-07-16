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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Забег легкоатлетов состоится в селе под Нижним Тагилом

От мала до велика: в селе под Нижним Тагилом пройдет легкоатлетический забег

16 июля 2024, 12:39
Фото: Изображение Midjourney

Забег легкоатлетов состоится в селе под Нижним Тагилом

В августе 2024 года в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом пройдет легкоатлетический трейл-пробег «Орлов». Все желающие могут участвовать, но необходимо заранее зарегистрироваться. Заявки принимаются до 15 августа 2024 года.

VII межмуниципальный легкоатлетический пробег имени Владимира Орлова состоится 17 августа 2024 года в лесном массиве «Крутики». Зарегистрированных участников ждут у спорткомплекса «юПитер» на улице Бебеля, 1а в 9.30.

По положению, необходимо при себе иметь медицинскую справку, а также документы, подтверждающие личность. Участники будут преодолевать различные дистанции: 500 м, 1 км, 2,5 км, 5 км и 10 км. Возрастные категории различные — от детей и до пенсионеров.

Судейская коллегия определит победителей забега, они получат медали и грамоты. А всех участников, которые сумеют преодолеть свою дистанцию наградят сувенирами.

В начале июля 2024 года в Нижнем Тагиле прошло Первенство города по легкой атлетике.

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