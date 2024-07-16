От мала до велика: в селе под Нижним Тагилом пройдет легкоатлетический забег

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
VII межмуниципальный легкоатлетический пробег имени Владимира Орлова состоится 17 августа 2024 года в лесном массиве «Крутики». Зарегистрированных участников ждут у спорткомплекса «юПитер» на улице Бебеля, 1а в 9.30.
По положению, необходимо при себе иметь медицинскую справку, а также документы, подтверждающие личность. Участники будут преодолевать различные дистанции: 500 м, 1 км, 2,5 км, 5 км и 10 км. Возрастные категории различные — от детей и до пенсионеров.
Судейская коллегия определит победителей забега, они получат медали и грамоты. А всех участников, которые сумеют преодолеть свою дистанцию наградят сувенирами.
В начале июля 2024 года в Нижнем Тагиле прошло Первенство города по легкой атлетике.