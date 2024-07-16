Отец погибшего в болоте мальчика мог задохнуться в гараже на Урале

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Как подчеркнули родственники мальчика по имени Арслан, мужчина находится в реанимации. Его удалось спасти благодаря кислородной маске. В беседе с 74.ru родственники предположили, что из-за гибели сына он пытался убить и себя.
Напомним, что Арслан оказался пропавшим близ поселка Бектыш Еткульского района. По словам главы поселка Александра Лунева, ранее такого рода происшествий не происходило. Он уточнил, что в этих болотах раньше не тонули. Он надеялся, что мальчика удастся найти живым, поскольку так случай за всю историю произошел впервые.
При этом следователи оставят открытым уголовное дело: существует версия, что парня могли убить.
Ранее екатеринбуржцы начали искать пропавшего без вести подростка. 15-летний молодой человек перестал выходить на связь в понедельник, 15 июля.