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Отец погибшего в болоте мальчика мог задохнуться в гараже на Урале

Отец погибшего в болоте мальчика мог задохнуться в гараже на Урале

16 июля 2024, 14:14
Фото: 1MI
На Урале отец погибшего в болоте мальчика чуть не скончался из-за того, что мог задохнуться в собственном гараже. Об этом рассказали родные погибшего ребенка.

Как подчеркнули родственники мальчика по имени Арслан, мужчина находится в реанимации. Его удалось спасти благодаря кислородной маске. В беседе с 74.ru родственники предположили, что из-за гибели сына он пытался убить и себя.

Напомним, что Арслан оказался пропавшим близ поселка Бектыш Еткульского района. По словам главы поселка Александра Лунева, ранее такого рода происшествий не происходило. Он уточнил, что в этих болотах раньше не тонули. Он надеялся, что мальчика удастся найти живым, поскольку так случай за всю историю произошел впервые.

При этом следователи оставят открытым уголовное дело: существует версия, что парня могли убить.

Ранее екатеринбуржцы начали искать пропавшего без вести подростка. 15-летний молодой человек перестал выходить на связь в понедельник, 15 июля.

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