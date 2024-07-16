Отец погибшего в болоте мальчика мог задохнуться в гараже на Урале

Напомним, что Арслан оказался пропавшим близ поселка Бектыш Еткульского района. По словам главы поселка Александра Лунева, ранее такого рода происшествий не происходило. Он уточнил, что в этих болотах раньше не тонули. Он надеялся, что мальчика удастся найти живым, поскольку так случай за всю историю произошел впервые.