Ученые: Северное сияние угрожает энергетическому комплексу Земли

В момент взаимодействия с магнитным полем нашей планеты солнечные частицы приводят к появлению геомагнитных бурь. Те, в свою очередь, начинают взаимодействовать с атмосферой, провоцируя появление полярных сияний. Межпланетные толчки, которые работают по принципу ударной волны, вызванной солнечным ветром, тоже приводят к развитию этого явления. Таким образом, северное сияние предупреждает нас о том, что электрические токи в космосе способны разрушительно воздействовать на энергосистемы землян.