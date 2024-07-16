Ученые: Северное сияние угрожает энергетическому комплексу Земли

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Такие выводы сделали ученые НАСА, которые выявили связь между природным явлением и мощными электрическими токами, потенциально способными повреждать трубопроводы и подземные кабели, информирует «Новая Хакасия».
Ученые установили, что угол попадания межпланетных толчков в магнитное поле Земли оказывает серьезное влияние на силу этих токов.
Формирование межпланетных толчков осуществляется аналогично звуковому удару реактивного самолета. Однако в данном случае вместо громкого звука формируется ударная волна, сжимающая магнитное поле Земли. Эта же волна может создавать магнитные токи, опасные для любых объектов, способных проводить электричество.
Межпланетные толчки нередко провоцируют мощные токи и полярные сияния, а при регулярном повторении способны наносить ущерб инфраструктуре.
В момент взаимодействия с магнитным полем нашей планеты солнечные частицы приводят к появлению геомагнитных бурь. Те, в свою очередь, начинают взаимодействовать с атмосферой, провоцируя появление полярных сияний. Межпланетные толчки, которые работают по принципу ударной волны, вызванной солнечным ветром, тоже приводят к развитию этого явления. Таким образом, северное сияние предупреждает нас о том, что электрические токи в космосе способны разрушительно воздействовать на энергосистемы землян.
Эксперты считают, что в целях защиты оборудования энергетикам следует отключать ряд специальных электрических цепей в момент сигнала о поражении электрическим током. Таким образом можно предотвратить появление геомагнитных токов, наносящих вред оборудованию.