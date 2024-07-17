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Updated Сегодня, 14:02

Администрация Нижнего Тагила нашла хозяйку появившихся на улице свиней

Администрация Нижнего Тагила нашла хозяйку появившихся на улице свиней

17 июля 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле нашли женщину, которая содержит в своем доме свиней. Они сбегают и разгуливают по улицам на ГГМ.

Как уточняется, ранее она несла ответственность за такое правонарушение. По ее словам, животные появляются на улице из-за побега из дома. Причем, в скором времени женщина планировала продажу свиней.

При этом изъять животных не получилось, поскольку она назвал свиней чужим имуществом, по которому закон не позволяет их забирать.

Как рассказала ранее источник E1, недавно свиньи разгромили мусорные баки, которые находились рядом с городской школой № 100 и это происходило не единожды.

Напомним, что в июне жители Нижнего Тагила заметили гуляющих свиней в Экопарке в районе Муринских прудов.

Стадо хрюкающих свиней разгуливает рядом со школой на Гальянке в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Животные#Школа#Гальянка#Свиньи#Екатеринбург
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