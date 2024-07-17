Администрация Нижнего Тагила нашла хозяйку появившихся на улице свиней

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Как уточняется, ранее она несла ответственность за такое правонарушение. По ее словам, животные появляются на улице из-за побега из дома. Причем, в скором времени женщина планировала продажу свиней.
При этом изъять животных не получилось, поскольку она назвал свиней чужим имуществом, по которому закон не позволяет их забирать.
Как рассказала ранее источник E1, недавно свиньи разгромили мусорные баки, которые находились рядом с городской школой № 100 и это происходило не единожды.
Напомним, что в июне жители Нижнего Тагила заметили гуляющих свиней в Экопарке в районе Муринских прудов.