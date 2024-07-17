Ливни и грозы снова накроют Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Воздух на территории области будет неустойчивым, в связи с чем возможны ливни, а также грозы. 17 июля днем будет +23… +28 градусов. В Екатеринбурге также усилятся порывы ветра до 10 метров, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.
В Нижнем Тагиле днем станет теплее до +23… +25 градусов, к ночи похолодает до +15 градусов. 18 июля в городе температура повысится до +25 градусов, также в первой половине дня прогнозируется небольшой дождь, сообщает Гисметео.
Напомним, текущая неделя в Свердловской области, согласно прогнозу синоптиков, будет умеренной теплой и в пределах климатической нормы.