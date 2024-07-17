Ливни и грозы снова накроют Свердловскую область

Воздух на территории области будет неустойчивым, в связи с чем возможны ливни, а также грозы. 17 июля днем будет +23… +28 градусов. В Екатеринбурге также усилятся порывы ветра до 10 метров, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.