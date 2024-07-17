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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Ливни и грозы снова накроют Свердловскую область

Ливни и грозы снова накроют Свердловскую область

17 июля 2024, 04:28
Фото: Изображение Midjourney
Синоптик Алексей Пулин рассказал о грядущей непогоде в Свердловской области. Осадки ожидаются 18 июля 2024 года.

Воздух на территории области будет неустойчивым, в связи с чем возможны ливни, а также грозы. 17 июля днем будет +23… +28 градусов. В Екатеринбурге также усилятся порывы ветра до 10 метров, рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.

В Нижнем Тагиле днем станет теплее до +23… +25 градусов, к ночи похолодает до +15 градусов. 18 июля в городе температура повысится до +25 градусов, также в первой половине дня прогнозируется небольшой дождь, сообщает Гисметео.

Напомним, текущая неделя в Свердловской области, согласно прогнозу синоптиков, будет умеренной теплой и в пределах климатической нормы.

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