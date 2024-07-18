«Было непривычно и тяжело»: кардиохирург из Нижнего Тагила рассказал о работе на СВО

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Тагильский депутат и кардиохирург Андрей Шерстобитов отправился в командировку в военный госпиталь в зону специальной военной операции. В родном крае специалист трудится в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени Владислава Тетюхина, а также в Свердловской областной клинической больнице №1 Екатеринбурга.
По словам Андрея Шерстобитова, в командировке он находится уже полтора месяца, которые пролетели для него незаметно. Также тагильчанин поделился своим впечатлением и самоощущением в зоне СВО.
Я знакомлюсь с интересными людьми, учусь делать операции которых раньше не делал, и каждый день приносит что-то новое. В начале было непривычно и тяжело, но я быстро освоился и сейчас чувствую себя как дома, — написал Андрей Шерстобитов в социальных сетях.
Также кардиохирург опубликовал фотографию из операционной.