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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:20

Депутат-кардиохирург с Урала провел в зоне СВО полтора месяца

«Было непривычно и тяжело»: кардиохирург из Нижнего Тагила рассказал о работе на СВО

18 июля 2024, 07:18
Фото: Андрей Шерстобитов

Депутат-кардиохирург с Урала провел в зоне СВО полтора месяца

Тагильчанин Андрей Шерстобитов в настоящее время находится в зоне СВО. Со своей профессией кардиохирурга депутат городской Думы проводит операции, которых раньше не делал.

Тагильский депутат и кардиохирург Андрей Шерстобитов отправился в командировку в военный госпиталь в зону специальной военной операции. В родном крае специалист трудится в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени Владислава Тетюхина, а также в Свердловской областной клинической больнице №1 Екатеринбурга.

По словам Андрея Шерстобитова, в командировке он находится уже полтора месяца, которые пролетели для него незаметно. Также тагильчанин поделился своим впечатлением и самоощущением в зоне СВО.

Я знакомлюсь с интересными людьми, учусь делать операции которых раньше не делал, и каждый день приносит что-то новое. В начале было непривычно и тяжело, но я быстро освоился и сейчас чувствую себя как дома, — написал Андрей Шерстобитов в социальных сетях.

Также кардиохирург опубликовал фотографию из операционной.

Фото: Андрей Шерстобитов
«Там нужны такие специалисты». В зону СВО отправился тагильский депутат-кардиохирург
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