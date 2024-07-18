Подростки избили пенсионеров в Челябинске

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Сейчас пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося, рассказали в пресс-службе полиции Челябинске.
Напомним, в Нижнем Тагиле несколько подростков избили сверстника, который отказался давать им деньги. Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. Нападавшим грозит уголовная ответственность.
Ход проверки правоохранителей находится на контроле у прокуратуры.