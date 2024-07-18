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Подростки избили пенсионеров в Челябинске

Подростки избили пенсионеров в Челябинске

18 июля 2024, 10:27
Фото: 1MI
Компания подростков в Челябинске избила пенсионеров. Происшествие случилось на Артиллерийской улице 14 июля 2024 года.

Сейчас пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося, рассказали в пресс-службе полиции Челябинске.

Напомним, в Нижнем Тагиле несколько подростков избили сверстника, который отказался давать им деньги. Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. Нападавшим грозит уголовная ответственность.

Ход проверки правоохранителей находится на контроле у прокуратуры.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пенсионеры#Полиция#Подростки#Криминал#Нападение#ЧП#18+#Екатеринбург
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