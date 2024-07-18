Строительная фирма в Свердловской области заплатит миллион рублей из-за коррупции

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Как уточняется, в 2022 году с июня по ноябрь глава проектной деятельности ООО «ЕЭС-Гарант», договорившись с руководителем технического центра, построил баню для главного специалиста отдела строительного надзора за линейными объектами Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области более чем за 110 тысяч рублей.
Таким образом компания пыталась получить выгоду. В связи с этим было принято решение о возбуждении административного дела из-за того, что компания незаконным образом оказывала услуги должностному лицу.
В конце мая в Нижнем Тагиле начальник РЭО ГИБДД «Нижнетагильское» сознался, что брал деньги от курсантов автошкол.