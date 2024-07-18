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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Дело о коррупции завели в отношении строительной компании в Свердловской области

Строительная фирма в Свердловской области заплатит миллион рублей из-за коррупции

18 июля 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney

Дело о коррупции завели в отношении строительной компании в Свердловской области

Свердловская прокуратура выписала штраф одной из местных компаний в сфере строительства из-за коррупции. Организации придется выплатить один миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как уточняется, в 2022 году с июня по ноябрь глава проектной деятельности ООО «ЕЭС-Гарант», договорившись с руководителем технического центра, построил баню для главного специалиста отдела строительного надзора за линейными объектами Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области более чем за 110 тысяч рублей.

Таким образом компания пыталась получить выгоду. В связи с этим было принято решение о возбуждении административного дела из-за того, что компания незаконным образом оказывала услуги должностному лицу.

В конце мая в Нижнем Тагиле начальник РЭО ГИБДД «Нижнетагильское» сознался, что брал деньги от курсантов автошкол.

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#Араз Салехов#Прокуратура#Свердловская область#Строительство#Криминал#Коррупция#ЧП#Екатеринбург
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