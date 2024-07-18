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Published Сегодня, 11:35

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Updated Сегодня, 11:37

В Алапаевске в возрожденный храм прибыла икона Александра Невского

Тысячи людей приехали на открытие возрожденного храма в Алапаевске

18 июля 2024, 11:35
Фото: 1MI

В Алапаевске в возрожденный храм прибыла икона Александра Невского

В заново отстроенный храм Александра Невского приехали тысячи православных жителей региона для того, чтобы отпраздновать возрождение церковной святыни.

Как уточняется, строительство храма проходило по представленным чертежам двухсотлетней давности. Они долгое время хранились в городских архивах.

По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, Алапаевск имеет достаточно трагичную историю 106-летней давности. И теперь православная жизнь в городе восстанет из пепла благодаря строительству нового храма.

Накануне стало известно о строительстве еще одного храма в Академическом районе Екатеринбурга.

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#Араз Салехов#Общество#Алапаевск#Строительство#Религия#Храм#История#Екатеринбург
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