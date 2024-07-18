Тысячи людей приехали на открытие возрожденного храма в Алапаевске

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Как уточняется, строительство храма проходило по представленным чертежам двухсотлетней давности. Они долгое время хранились в городских архивах.
По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, Алапаевск имеет достаточно трагичную историю 106-летней давности. И теперь православная жизнь в городе восстанет из пепла благодаря строительству нового храма.
Накануне стало известно о строительстве еще одного храма в Академическом районе Екатеринбурга.