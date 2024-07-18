Врач рассказала о питьевом режиме в жару

Именно поэтому в жару не хочется ходить в туалет. Если провести на жаре несколько дней и при этом мало и редко пить, то запасы жидкости сильно уменьшаются, появляются головокружение, слабость, тошнота. И если такой истощённый человек продолжит оставаться на жаре, то у него может довольно быстро развиться тепловой удар, а это критическое состояние.