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Юрист в Красноуфимске заплатит 217 тысяч клиенту за некачественные услуги

Юрист в Красноуфимске заплатит 217 тысяч клиенту за некачественные услуги

18 июля 2024, 08:57
Фото: 1MI
Суд в Красноуфимске взыскал с юриста в пользу клиента 217 тысяч рублей за некачественно оказанные услуги.

Горожанин заключил договор на оказание юридических услуг. Юрист должен был давать клиенту консультации, собирать информацию и документы, чтобы установить юридически значимые факты, анализировать законы, подать иск в суд и защищать интересы клиента в суде, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Несмотря на полностью оплаченные услуги, правозащитник не выполнил свои обязанности, прописанные в контракте, в полном объеме. Кроме того, его услуги были неквалифицированными и не помогли решить проблему клиента. Чтобы вернуть свои деньги, свердловчанин обратился в консультационный пункт для потребителей.

Горожанину помогли составить иск в суд. Во время судебного процесса было решено взыскать с ответчика 217 тысяч рублей.

Напомним, житель Верхней Салды отсудил более 37 тысяч у страховой компании, так как сотрудники отказывались выплачивать ему компенсацию.

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