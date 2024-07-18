Юрист в Красноуфимске заплатит 217 тысяч клиенту за некачественные услуги

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Горожанин заключил договор на оказание юридических услуг. Юрист должен был давать клиенту консультации, собирать информацию и документы, чтобы установить юридически значимые факты, анализировать законы, подать иск в суд и защищать интересы клиента в суде, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Несмотря на полностью оплаченные услуги, правозащитник не выполнил свои обязанности, прописанные в контракте, в полном объеме. Кроме того, его услуги были неквалифицированными и не помогли решить проблему клиента. Чтобы вернуть свои деньги, свердловчанин обратился в консультационный пункт для потребителей.
Горожанину помогли составить иск в суд. Во время судебного процесса было решено взыскать с ответчика 217 тысяч рублей.
Напомним, житель Верхней Салды отсудил более 37 тысяч у страховой компании, так как сотрудники отказывались выплачивать ему компенсацию.