Юрист в Красноуфимске заплатит 217 тысяч клиенту за некачественные услуги

Несмотря на полностью оплаченные услуги, правозащитник не выполнил свои обязанности, прописанные в контракте, в полном объеме. Кроме того, его услуги были неквалифицированными и не помогли решить проблему клиента. Чтобы вернуть свои деньги, свердловчанин обратился в консультационный пункт для потребителей.