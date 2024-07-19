Экс-глава «Движения первых» в Свердловской области подозревается в хищении 2,5 млн

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
По версии следствия, Ермаченко совершала денежные хищения с мая по декабрь 2023 года, пишет Ура.ру.
Напомним, ранее Ермаченко была задержана в апреле 2024 года по аналогичному подозрению. Однако во время предыдущего задержания чиновница подозревалась в краже 4,3 миллиона, которую она совершала в течение года до марта 2024 года.
В материалах дела также был указан детский фонд РФ. Но весной Ермаченко быстро отпустили и какое-то время у нее был статус свидетеля.