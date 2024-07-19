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Updated Сегодня, 05:10

Экс-глава «Движения первых» в Свердловской области подозревается в хищении 2,5 млн

Экс-глава «Движения первых» в Свердловской области подозревается в хищении 2,5 млн

19 июля 2024, 05:08
Фото: 1MI
Бывшую главу «Движения первых» в Свердловской области Наталью Ермаченко подозревают в хищении 2,5 миллиона рублей. В отношении нее возбудили уголовное дело.

По версии следствия, Ермаченко совершала денежные хищения с мая по декабрь 2023 года, пишет Ура.ру.

Напомним, ранее Ермаченко была задержана в апреле 2024 года по аналогичному подозрению. Однако во время предыдущего задержания чиновница подозревалась в краже 4,3 миллиона, которую она совершала в течение года до марта 2024 года.

В материалах дела также был указан детский фонд РФ. Но весной Ермаченко быстро отпустили и какое-то время у нее был статус свидетеля.

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