Как найти клеща на домашнем животном: три важных шага

Оптимально, если снимать клеща будет ветеринар. В домашних условиях кровососа нужно удалять очень аккуратно, стараясь не раздавить его пальцами или пинцетом. Место, где присосался клещ, можно смазать маслом или кремом, чтобы перекрыть доступ кислорода, советует Юлия Грибанова. Он быстро ослабит хватку, и тогда можно начать его выкручивать против часовой стрелки с помощью пинцет, стараясь удалить вместе с хоботком. Место укуса нужно продезинфицировать спиртовым раствором или хлоргексидином, а животное в ближайшее время показать специалисту.