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Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Специалисты рассказали, как обнаружить и снять клеща с кошки и собаки

Как найти клеща на домашнем животном: три важных шага

19 июля 2024, 14:48
Фото: 1MI

Специалисты рассказали, как обнаружить и снять клеща с кошки и собаки

В июле активность клещей немного снижается — это связано с особенностями их размножения. Однако кровососов в лесах все еще достаточно, поэтому нужно осматривать домашних питомцев после каждой прогулки.

Чем могут заразиться животные от клещей

Про опасность клещей для человека много пишут и говорят. Однако маленькие кровососущие паукообразные твари опасны и для домашних животных — кошек и собак. Четвероногие питомцы наравне с людьми могут заразиться такими опасными заболеваниями, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Кроме того, они могут заболеть пироплазмозом (бабезиозом).

Как найти клеща на домашнем животном

  • Шаг первый: осматриваем морду, советует ветеринарный врач Юлия Грибанова, эксперт портала «Ветеринария и жизнь». Особое внимание необходимо уделить местам под челюстью и за ушами. У собак с брылями нужно также осмотреть все складки, прощупав их пальцами.
  • Шаг второй — осматриваем тело. Далее нужно пройтись по всей поверхности тела животного, тщательно осматривая места с тонкой кожей — подмышечные впадины, пах, брюхо.
  • Шаг третий — прочесываем руками шерсть, нащупывая руками бугорки и неровности. Особенно важен этот этап для животных с длинной густой шерстью, так как из-за подшерстка при осмотре клеща можно и не заметить.
В густом подшерстке клеща можно и не заметить, но его легко нащупать пальцамиВ густом подшерстке клеща можно и не заметить, но его легко нащупать пальцами
В густом подшерстке клеща можно и не заметить, но его легко нащупать пальцами
Фото: портал «Ветеринария и жизнь»

Как помочь животному при укусе клеща

Оптимально, если снимать клеща будет ветеринар. В домашних условиях кровососа нужно удалять очень аккуратно, стараясь не раздавить его пальцами или пинцетом. Место, где присосался клещ, можно смазать маслом или кремом, чтобы перекрыть доступ кислорода, советует Юлия Грибанова. Он быстро ослабит хватку, и тогда можно начать его выкручивать против часовой стрелки с помощью пинцет, стараясь удалить вместе с хоботком. Место укуса нужно продезинфицировать спиртовым раствором или хлоргексидином, а животное в ближайшее время показать специалисту.

Ранее редакция TagilCity.ru рассказывала, где в Свердловской области принимают клещей на исследование.

Российские биологи опровергли мифы о клещах
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#Дарья Бобровицкая#Эксклюзив#Россия#Ветеринар#Домашние животные#Клещи#Живая природа#Домашние питомцы
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