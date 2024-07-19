Как найти клеща на домашнем животном: три важных шага

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Про опасность клещей для человека много пишут и говорят. Однако маленькие кровососущие паукообразные твари опасны и для домашних животных — кошек и собак. Четвероногие питомцы наравне с людьми могут заразиться такими опасными заболеваниями, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Кроме того, они могут заболеть пироплазмозом (бабезиозом).
Оптимально, если снимать клеща будет ветеринар. В домашних условиях кровососа нужно удалять очень аккуратно, стараясь не раздавить его пальцами или пинцетом. Место, где присосался клещ, можно смазать маслом или кремом, чтобы перекрыть доступ кислорода, советует Юлия Грибанова. Он быстро ослабит хватку, и тогда можно начать его выкручивать против часовой стрелки с помощью пинцет, стараясь удалить вместе с хоботком. Место укуса нужно продезинфицировать спиртовым раствором или хлоргексидином, а животное в ближайшее время показать специалисту.
Ранее редакция TagilCity.ru рассказывала, где в Свердловской области принимают клещей на исследование.