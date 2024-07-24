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204 члена ОПГ были задержаны в Свердловской области с начала года

204 члена ОПГ были задержаны в Свердловской области с начала года

24 июля 2024, 04:43
Фото: 1MI
В Свердловской области полиция поймала более 200 членов преступных группировок с начала 2024 года.

В течение полугода было поймано 204 человека, которые состояли в преступных группировках, а также 12 преступников, которые входили в этнические группы злоумышленников, рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Кроме того, в 2024 году привлекли к ответственности 279 человек, которые совершали экономические преступления, а также занимались коррупцией. Полицейские активно начали бороться с «черными лесорубами». Изъято более 120 килограммов наркотиков.

Также было пресечено более 110 тысяч административных нарушений. К ответственности за правонарушения привлекли две тысячи человек.

Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге задержали ОПГ, которая помогала мигрантам нелегально находиться в стране.

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