204 члена ОПГ были задержаны в Свердловской области с начала года

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
В течение полугода было поймано 204 человека, которые состояли в преступных группировках, а также 12 преступников, которые входили в этнические группы злоумышленников, рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Кроме того, в 2024 году привлекли к ответственности 279 человек, которые совершали экономические преступления, а также занимались коррупцией. Полицейские активно начали бороться с «черными лесорубами». Изъято более 120 килограммов наркотиков.
Также было пресечено более 110 тысяч административных нарушений. К ответственности за правонарушения привлекли две тысячи человек.
Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге задержали ОПГ, которая помогала мигрантам нелегально находиться в стране.