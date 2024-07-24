Трое жителей Нижнего Тагила распространяли марихуану

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Сначала полицейские поймали 33-летнего курьера, у которого уже есть судимость за хранение наркотических веществ. При задержании он сбросил три свертка с растительным веществом. Выяснилось, что он хотел их сбыть, но не успел, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
Вскоре после этого правоохранители задержали двух 40-летних и одного 41-летнего мужчин, которые вместе организовали выращивание и распространение марихуаны. Всего было изъято более килограмма наркотических веществ. Их отправили на экспертизу.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Двое находятся под домашним арестом. Еще двум задержанным запретили совершать определенные действия.
Напомним, 16 июля 2024 года в Екатеринбурге задержали пожилого человека, который занимался распространением наркотиков.