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Трое жителей Нижнего Тагила распространяли марихуану

Трое жителей Нижнего Тагила распространяли марихуану

24 июля 2024, 03:57
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле поймали трех человек, которые занимались распространением марихуаны.

Сначала полицейские поймали 33-летнего курьера, у которого уже есть судимость за хранение наркотических веществ. При задержании он сбросил три свертка с растительным веществом. Выяснилось, что он хотел их сбыть, но не успел, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Вскоре после этого правоохранители задержали двух 40-летних и одного 41-летнего мужчин, которые вместе организовали выращивание и распространение марихуаны. Всего было изъято более килограмма наркотических веществ. Их отправили на экспертизу.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Двое находятся под домашним арестом. Еще двум задержанным запретили совершать определенные действия.

Напомним, 16 июля 2024 года в Екатеринбурге задержали пожилого человека, который занимался распространением наркотиков.

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