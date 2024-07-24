Трое жителей Нижнего Тагила распространяли марихуану

Сначала полицейские поймали 33-летнего курьера, у которого уже есть судимость за хранение наркотических веществ. При задержании он сбросил три свертка с растительным веществом. Выяснилось, что он хотел их сбыть, но не успел, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.