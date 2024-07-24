Мальчик в Екатеринбурге сорвал растение и получил ожог

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
По словам мамы мальчика, он гулял на набережной с другом, где они сорвали данное растение. На ладонь пострадавшего ребенка попал сок, вследствие чего на руке образовались волдыри, пишет Е1.
Мама обработала руку сыну и отправилась с ним в поликлинику. Ему диагностировали ожог II степени. Мальчику делается противоожоговая сетка. Известно, что действие пастернака лугового такое же, как и действие борщевика.
Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге местные жители обнаружили, что новые газоны на Рощинской улице засеяны коноплей.