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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

Мальчик в Екатеринбурге сорвал растение и получил ожог

Мальчик в Екатеринбурге сорвал растение и получил ожог

24 июля 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге 10-летний мальчик, сорвав растение пастернак луговой, получил ожог II степени. Инцидент случился в Академическом районе.

По словам мамы мальчика, он гулял на набережной с другом, где они сорвали данное растение. На ладонь пострадавшего ребенка попал сок, вследствие чего на руке образовались волдыри, пишет Е1.

Мама обработала руку сыну и отправилась с ним в поликлинику. Ему диагностировали ожог II степени. Мальчику делается противоожоговая сетка. Известно, что действие пастернака лугового такое же, как и действие борщевика.

Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге местные жители обнаружили, что новые газоны на Рощинской улице засеяны коноплей.

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