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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Жители Свердловской области заявили о получении повесток из военкомата

Военкоматы присылают свердловчанам повестки

24 июля 2024, 07:35
Фото: 1MI

Жители Свердловской области заявили о получении повесток из военкомата

Мужское население Свердловской области начали получать повестки от военкомата.

Как рассказала жена одного из военнообязанных, ее мужу прислали повестку с просьбой явиться в военкомат с личными документами. После их проверки гражданину поступило предложение о прохождении службы на контрактной основе в российской армии.

После пресс-служба ЦВО связала такую тенденцию с обычной проверкой данных о гражданах, передает E1.RU.

В мае в Екатеринбурге мужчины начали получать повестки в военкомат.

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#Араз Салехов#Общество#Военкомат#Повестка#СВО
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