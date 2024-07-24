Военкоматы присылают свердловчанам повестки

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Как рассказала жена одного из военнообязанных, ее мужу прислали повестку с просьбой явиться в военкомат с личными документами. После их проверки гражданину поступило предложение о прохождении службы на контрактной основе в российской армии.
После пресс-служба ЦВО связала такую тенденцию с обычной проверкой данных о гражданах, передает E1.RU.
В мае в Екатеринбурге мужчины начали получать повестки в военкомат.