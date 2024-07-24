Всего три момента: вот как сэкономить при ремонте на кухне

Многие годами откладывают ремонт на кухне, так как считают, что он «прогрызет» огромную дыру в семейном бюджете. Но при правильном подходе лишних трат можно избежать, считает дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова. В интервью «Ленте.ру» она заявила, что экономить следует на трех вещах: