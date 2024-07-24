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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Россиянам рассказали о трех способах сэкономить при ремонте на кухне

Всего три момента: вот как сэкономить при ремонте на кухне

24 июля 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney

Россиянам рассказали о трех способах сэкономить при ремонте на кухне

Привести в порядок кухню сегодня стоит дороже, чем комнату. Но есть простые способы экономии без ущерба красоте и функциональности.

Многие годами откладывают ремонт на кухне, так как считают, что он «прогрызет» огромную дыру в семейном бюджете. Но при правильном подходе лишних трат можно избежать, считает дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова. В интервью «Ленте.ру» она заявила, что экономить следует на трех вещах:

  • Отделочных материалах для фасадов и столешниц. По мнению специалиста, если денег в обрез, то вполне можно отказаться от каменной столешницы в пользу более дешевой акриловой, от фасадов из МДФ — в пользу недорогого ДСП. Ни внешний вид, ни качество не пострадают, уверяет Ксения Кузнецова, так как современные аналоги безопасны и обладают хорошей износостойкостью. Экономия же будет очень существенной;
  • Фурнитуре. Нужно понять, какими ящиками и дверцами вы будете пользоваться постоянно, а какие будете открывать не чаще двух-трех раз в неделю, и подобрать соответствующую фурнитуру. Например, на дверце для мусорного ящика или сушилке для посуды экономить не стоить. Но на верхние ящики, где хранится редко используемая посуда, крышки и другие мелочи, ставить дорогие ручки необязательно;
Прожить без холодильника невозможно, но без посудомойки — вполнеПрожить без холодильника невозможно, но без посудомойки — вполне
Прожить без холодильника невозможно, но без посудомойки — вполне
Фото: 1MI
  • Бытовой технике. Точнее, на самой технике экономить не нужно, но стоит оценить, что необходимо купить в первую очередь. Например, отложить покупку холодильника, варочной или газовой плиты и вытяжки не получится. А с покупкой посудомоечной машины и духового шкафа можно и повременить.
Если нет желания затягивать с покупкой, я предлагаю выбирать многофункциональные изделия, которые будут выполнять сразу несколько опций, — добавила дизайнер.

Ранее эксперты назвали причины сохранить старую советскую мебель.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Бытовая техника#Квартира#Ремонт#Кухня#Интерьер#Фурнитура#Дом и сад#КЦ
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