Всего три момента: вот как сэкономить при ремонте на кухне

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Многие годами откладывают ремонт на кухне, так как считают, что он «прогрызет» огромную дыру в семейном бюджете. Но при правильном подходе лишних трат можно избежать, считает дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова. В интервью «Ленте.ру» она заявила, что экономить следует на трех вещах:
Если нет желания затягивать с покупкой, я предлагаю выбирать многофункциональные изделия, которые будут выполнять сразу несколько опций, — добавила дизайнер.
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