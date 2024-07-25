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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Каменске-Уральском отправили в СИЗО пенсионера по обвинению в педофилии

Коллега рассказала об обвиненном в приставаниях к внучке жителе Свердловской области

25 июля 2024, 09:33
Фото: Изображение Midjourney

В Каменске-Уральском отправили в СИЗО пенсионера по обвинению в педофилии

Обвиняемого в педофилии свердловского пенсионера отправили в СИЗО.

Как рассказала коллега мужчины, подозреваемый 59 лет является сотрудником металлургического завода свыше 20 лет. Он много работал на различных должностях, поскольку имел немалое число кредитов.

Уточняется, что три года назад мужчина потерял жену, которую очень сильно. Коллега предполагает, что подсудимый мог сойти с ума из-за случившегося, передает URA.RU.

Напомним, что мужчину подозревают в насилии над шестилетней внучкой. Правоохранители узнали об этом, когда дочка призналась во всем маме.

Ранее стало известно, что в течение нескольких месяцев 35-летний инспектор таможни из Екатеринбурга переписывался с 12-летними девочками на интимные темы.

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#Араз Салехов#Происшествия#Каменск-Уральский#Дети#Свердловская область#Суд#Уголовное дело#Насилие#Криминал#Педофил
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