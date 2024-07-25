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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В Свердловской области ожидается шквалистый ветер и сильные дожди 26–27 июля

Свердловчан предупредили о шквалистом ветре и сильном ливне

25 июля 2024, 10:41
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области ожидается шквалистый ветер и сильные дожди 26–27 июля

Свердловчанам стоит подготовиться к усилению дождя в регионе, а также ветру с порывами до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в региональной МЧС.

Погодные изменения стоит ожидать 26–27 июля. Кроме того, по прогнозам в регионе пройдет град.

Как передает метеорологическая служба, 26 июля в регионе будет облачная погода, температура будет держаться на уровне 8-13 градусов, ночью на севере местами кратковременный дождь, ночью на юге и днем повсеместно дождь, местами сильный, 27 июля будут такие же температурные показатели, а также дождливая погода.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге пройдут мощные ливни.

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#Араз Салехов#Общество#Погода#Град#Ветер#Дожди#Окружающая среда#Ливни
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