Свердловчан предупредили о шквалистом ветре и сильном ливне

Как передает метеорологическая служба, 26 июля в регионе будет облачная погода, температура будет держаться на уровне 8-13 градусов, ночью на севере местами кратковременный дождь, ночью на юге и днем повсеместно дождь, местами сильный, 27 июля будут такие же температурные показатели, а также дождливая погода.