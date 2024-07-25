Свердловчан предупредили о шквалистом ветре и сильном ливне

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Погодные изменения стоит ожидать 26–27 июля. Кроме того, по прогнозам в регионе пройдет град.
Как передает метеорологическая служба, 26 июля в регионе будет облачная погода, температура будет держаться на уровне 8-13 градусов, ночью на севере местами кратковременный дождь, ночью на юге и днем повсеместно дождь, местами сильный, 27 июля будут такие же температурные показатели, а также дождливая погода.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге пройдут мощные ливни.