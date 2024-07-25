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В Екатеринбурге задержали жителя Китая с контрабандой камней

Таможенники задержали жителя Китая с 16 килограммами камней в аэропорту Кольцово

25 июля 2024, 07:39
Фото: 1MI

В Екатеринбурге задержали жителя Китая с контрабандой камней

Екатеринбургские таможенники приняли решение о задержании жителя Китая в связи с незаконным ввозом 82 камней для шлифовки ножей.

Как рассказал начальник таможенного поста Сергей Боровик, мужчина приехал из Пекина в уральскую столицу, заявив представителям ведомства, что является сотрудником учреждения в Краснотурьинске.

Однако информации о декларации товара он ни от кого не получал. В связи с этим Боровик напомнил, что перемещение товаров через «зеленый коридор» возможно лишь в том случае, если они предназначены лишь для собственного пользования.

В связи с вышесказанным было принято решение об изъятии багажа, а также выписке штрафа гражданину КНР.

Ранее в Екатеринбург из соседней страны пытались нелегально завезти почти 40 тонн арбузов и дынь.

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#Араз Салехов#Происшествия#Штраф#Криминал#Таможня#Китай#Китайцы#Аэропорт#Камни#Екатеринбург
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