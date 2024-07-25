Таможенники задержали жителя Китая с 16 килограммами камней в аэропорту Кольцово

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Как рассказал начальник таможенного поста Сергей Боровик, мужчина приехал из Пекина в уральскую столицу, заявив представителям ведомства, что является сотрудником учреждения в Краснотурьинске.
Однако информации о декларации товара он ни от кого не получал. В связи с этим Боровик напомнил, что перемещение товаров через «зеленый коридор» возможно лишь в том случае, если они предназначены лишь для собственного пользования.
В связи с вышесказанным было принято решение об изъятии багажа, а также выписке штрафа гражданину КНР.
Ранее в Екатеринбург из соседней страны пытались нелегально завезти почти 40 тонн арбузов и дынь.