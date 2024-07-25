ТЦ «Дмитриевский» загорелся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Огонь вспыхнул в подвале ларька, который является пристройкой к зданию. К месту ЧП приезжали сотрудники экстренных служб, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр Екб».
Вскоре пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет. По какой причине произошло возгорание — неизвестно, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Напомним, 18 июля 2024 года в Екатеринбурге загорелось предприятие «Уралтрансмаш». Информации о пострадавших во время пожара нет.