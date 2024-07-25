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Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

ТЦ «Дмитриевский» загорелся в Екатеринбурге

ТЦ «Дмитриевский» загорелся в Екатеринбурге

25 июля 2024, 14:19
Фото: Telegram-канал «Бандитский центр Екб»
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в торговом центре «Дмитриевский». Происшествие случилось 25 июля 2024 года.

Огонь вспыхнул в подвале ларька, который является пристройкой к зданию. К месту ЧП приезжали сотрудники экстренных служб, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр Екб».

Вскоре пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате происшествия нет. По какой причине произошло возгорание — неизвестно, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Напомним, 18 июля 2024 года в Екатеринбурге загорелось предприятие «Уралтрансмаш». Информации о пострадавших во время пожара нет.

В Екатеринбурге потушили пожар на оборонном складе
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Огонь#Возгорание#ЧП#Экстренные службы#ТЦ#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
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