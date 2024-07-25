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Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

За сотрудниками органов опеки в Свердловской области будут следить с помощью камер

За сотрудниками органов опеки в Свердловской области будут следить с помощью камер

25 июля 2024, 15:22
Фото: 1MI
В Свердловской области установят камеры видеонаблюдения за работой сотрудников органов опеки.

Системы видеофиксации установят во всех отделениях опеки для того, чтобы снизить уровень коррупции. Однако данный проект сотрудники не поддержали из-за возможного постоянного контроля их работы, пишет Ура.ру.

Известно, что у данной системы есть возможность автоматически включаться во время визита посетителей организации.

Напомним, в Екатеринбурге на дорогах будут установлены новые камеры видеонаблюдения. На эти цели было выдано более девяти миллионов рублей.

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