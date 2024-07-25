За сотрудниками органов опеки в Свердловской области будут следить с помощью камер

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Системы видеофиксации установят во всех отделениях опеки для того, чтобы снизить уровень коррупции. Однако данный проект сотрудники не поддержали из-за возможного постоянного контроля их работы, пишет Ура.ру.
Известно, что у данной системы есть возможность автоматически включаться во время визита посетителей организации.
Напомним, в Екатеринбурге на дорогах будут установлены новые камеры видеонаблюдения. На эти цели было выдано более девяти миллионов рублей.