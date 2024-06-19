Перекрытие улицы Октябрьской революции, тагильский депутат на СВО и ликвидация свалки

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
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Updated Сегодня, 17:14
Улицу Октябрьской революции В Нижнем Тагиле от проспекта Строителей до Заводской закроют на четыре месяца. Причина — в ремонте, который проводит МУП «Тагилдорстрой». На этот период в районе изменится схема движения, ее уже согласовали с горадминистрацией.
Известный в Нижнем Тагиле врач-кардиохирург Андрей Шерстобитов подписал контракт с ВС РФ и на шесть месяцев отправился в зону СВО, где будет работать в военном госпитале. Мужчина, который также является депутатом городской думы, уехал на новое место службы в среду, 19 июня.
Свалку у школы Юных футболистов в Тагиле наконец-то уберут. Мэрия выделила на эти цели 10,7 млн рублей. Подрядчику предстоит убрать более 8 тонн разных отходов, вывести их на полигон, а затем разравнять и убрать площадку на месте бывшего скопления мусора. Работы завершатся до конца лета.
Погода не позволяет жителям Свердловской области расслабиться: после жары в регион пришли ливни с грозами. Их принес циклон, а вмести с ним пришло и небольшое похолодание: температура воздуха снизится до +18 градусов.
Новое уличное освещение появится в поселке Евстюниха под Нижним Тагилом. Город готов потратить на эти цели 23,6 млн рублей. Фонари установят в микрорайоне Совхоз на пяти улицах. Подрядчика определят до 24 июня, а завершить работы компания, с которой подпишут контракт, должна будет к середине ноября.