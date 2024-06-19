Перекрытие улицы Октябрьской революции, тагильский депутат на СВО и ликвидация свалки

Улицу Октябрьской революции В Нижнем Тагиле от проспекта Строителей до Заводской закроют на четыре месяца. Причина — в ремонте, который проводит МУП «Тагилдорстрой». На этот период в районе изменится схема движения, ее уже согласовали с горадминистрацией.