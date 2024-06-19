tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 17:12

Published Сегодня, 17:12

Modified Сегодня, 17:14

Updated Сегодня, 17:14

Перекрытие улицы Октябрьской революции, тагильский депутат на СВО и ликвидация свалки

Перекрытие улицы Октябрьской революции, тагильский депутат на СВО и ликвидация свалки

19 июня 2024, 17:12
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле на 4 месяцы перекроют улицу Октябрьской революции. В зону СВО отправился тагильский депутат и врач. У школы Юных футболистов уберут свалку. В Свердловскую область пришли ливни и грозы. В Евстюнихе появится новое уличное освещение. Итоги Тагила и региона за 19 июня — в нашем обзоре.

Улицу Октябрьской революции В Нижнем Тагиле от проспекта Строителей до Заводской закроют на четыре месяца. Причина — в ремонте, который проводит МУП «Тагилдорстрой». На этот период в районе изменится схема движения, ее уже согласовали с горадминистрацией.

В Нижнем Тагиле на 4 месяца закроют часть улицы Октябрьской революции
Узнать подробнее

Известный в Нижнем Тагиле врач-кардиохирург Андрей Шерстобитов подписал контракт с ВС РФ и на шесть месяцев отправился в зону СВО, где будет работать в военном госпитале. Мужчина, который также является депутатом городской думы, уехал на новое место службы в среду, 19 июня.

«Там нужны такие специалисты». В зону СВО отправился тагильский депутат-кардиохирург
Узнать подробнее

Свалку у школы Юных футболистов в Тагиле наконец-то уберут. Мэрия выделила на эти цели 10,7 млн рублей. Подрядчику предстоит убрать более 8 тонн разных отходов, вывести их на полигон, а затем разравнять и убрать площадку на месте бывшего скопления мусора. Работы завершатся до конца лета.

Несанкционированную свалку ликвидируют в Нижнем Тагиле у школы Юных футболистов
Узнать подробнее

Погода не позволяет жителям Свердловской области расслабиться: после жары в регион пришли ливни с грозами. Их принес циклон, а вмести с ним пришло и небольшое похолодание: температура воздуха снизится до +18 градусов.

Ливни и грозы после жары пришли в Свердловскую область
Узнать подробнее

Новое уличное освещение появится в поселке Евстюниха под Нижним Тагилом. Город готов потратить на эти цели 23,6 млн рублей. Фонари установят в микрорайоне Совхоз на пяти улицах. Подрядчика определят до 24 июня, а завершить работы компания, с которой подпишут контракт, должна будет к середине ноября.

Жителям поселка Евстюниха под Нижним Тагилом осветят улицы
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Нижнего Тагила дышали формальдегидом, а Свердловскую область накрыли грозыПерекрытые улицы, бегущие тагильчане, жара и пьяные танцы на шестеСуд с УСМ, ремонт Южного подъезда в Тагиле, новая школа и сильнейшие заморозки
#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Погода#Проект#Ремонт дороги#Уличное освещение#Ливни#Екатеринбург#Свалка#Грозы#Зона СВО#Врач-кардиохирург#Школа футболистов
Подпишитесь
«Там нужны такие специалисты». В зону СВО отправился тагильский депутат-кардиохирург
Сегодня, 14:31
В Нижнем Тагиле на 4 месяца закроют часть улицы Октябрьской революции
Сегодня, 14:00
Жителям поселка Евстюниха под Нижним Тагилом осветят улицы
Сегодня, 13:15
Как помочь человеку при солнечном ударе: что можно и что категорически запрещено
Сегодня, 13:13
Девочке из Книги рекордов России в Екатеринбурге стало плохо на ОГЭ
Сегодня, 12:26
13 школьников в Свердловской области получили 200 баллов на ЕГЭ
Сегодня, 11:52