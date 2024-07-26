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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

В Нижнем Тагиле ветераны показали модные образы

Ветераны в Нижнем Тагиле создали модные образы и устроили дефиле

26 июля 2024, 08:22
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле ветераны показали модные образы

Центр по работе с ветеранами провел показ модных костюмов в Нижнем Тагиле.

Как уточняется, созданием платьев занимались участвовавшие в мероприятии. Они провели работы по шитью и вязанью новых подиумных образов. После в них же жительницы города дефилировали на сцене.

По словам участницы Анны Кочневой, такое мероприятие дает возможность показать и проявить себя.

В свою очередь заведующая отделом народного творчества Елена Сергина заявила, что участницы поразили жюри своим воображением. По ее мнению, они устроили творческий праздник в стенах центра, передает Тагил ТВ.

Само мероприятие связано с проведением приближающегося Дня Города.

Ранее в городе состоялось мероприятие, связанное с Днем семьи, любви и верности. Его провели для местных правоохранителей и их семей. Оно прошло в сквере около Управления МВД.

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