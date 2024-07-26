Ветераны в Нижнем Тагиле создали модные образы и устроили дефиле

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Как уточняется, созданием платьев занимались участвовавшие в мероприятии. Они провели работы по шитью и вязанью новых подиумных образов. После в них же жительницы города дефилировали на сцене.
По словам участницы Анны Кочневой, такое мероприятие дает возможность показать и проявить себя.
В свою очередь заведующая отделом народного творчества Елена Сергина заявила, что участницы поразили жюри своим воображением. По ее мнению, они устроили творческий праздник в стенах центра, передает Тагил ТВ.
Само мероприятие связано с проведением приближающегося Дня Города.
Ранее в городе состоялось мероприятие, связанное с Днем семьи, любви и верности. Его провели для местных правоохранителей и их семей. Оно прошло в сквере около Управления МВД.