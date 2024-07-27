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Экономист в Екатеринбурге отдала мошенникам в течение года более 1,6 млн рублей

Экономист в Екатеринбурге отдала мошенникам в течение года более 1,6 млн рублей

27 июля 2024, 10:09
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга отдала аферистам более 1,6 миллиона рублей с 2023 года.

В 2023 году екатеринбурженка познакомилась в мессенджере с неизвестным, который предложил ей поучаствовать в операциях с финансами. Женщина согласилась, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Она установила на телефон приложение и с конца лета 2023 года по конец весны 2024 года перевела на счет, указанный в личном кабинете, два миллиона рублей. Кроме того, она по инструкции злоумышленника отправляла деньги на «биржевую площадку».

За это время горожанка вывела 350 тысяч рублей. После этого неизвестный ей предложил приобрести акции «Яндекса» и Google, однако вскоре после этого он удалил переписку и аккаунт. Женщина сообразила, что ее обманули и обратилась в полицию.

Напомним, мошенники выманили у жительницы Каменска-Уральского более миллиона рублей.

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