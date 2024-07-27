Семья бойца СВО с Урала требует эксгумации его тела

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В бумагах говорится о странгуляционной борозде, что указывает на повешение, на теле также присутствует серьезная рана в боку, но она якобы была нанесена посмертно. Изданию E1 сестра погибшего рассказала, что готова сама выкопать труп брата, чтобы провести повторную экспертизу.
Родные пишут запросы, но получают лишь отписки. В прокуратуре говорят, что на ране нет кровоподтеков, а значит, она образовалась уже после смерти. Также известно, мать бойца до сих пор не получила страховку. Сестра погибшего записалась на личный прием в администрацию президента.