Семья бойца СВО с Урала требует эксгумации его тела

Родные пишут запросы, но получают лишь отписки. В прокуратуре говорят, что на ране нет кровоподтеков, а значит, она образовалась уже после смерти. Также известно, мать бойца до сих пор не получила страховку. Сестра погибшего записалась на личный прием в администрацию президента.