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Семья бойца СВО с Урала требует эксгумации его тела

Семья бойца СВО с Урала требует эксгумации его тела

27 июля 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney
Семья участника специальной военной операции из Новоуральска отказывается верить в то, что их сын и брат мог убить себя, и требует эксгумировать тело, чтобы провести повторную экспертизу. Близким бойца до сих пор неизвестна точная причина смерти.

В бумагах говорится о странгуляционной борозде, что указывает на повешение, на теле также присутствует серьезная рана в боку, но она якобы была нанесена посмертно. Изданию E1 сестра погибшего рассказала, что готова сама выкопать труп брата, чтобы провести повторную экспертизу.

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Родные пишут запросы, но получают лишь отписки. В прокуратуре говорят, что на ране нет кровоподтеков, а значит, она образовалась уже после смерти. Также известно, мать бойца до сих пор не получила страховку. Сестра погибшего записалась на личный прием в администрацию президента.

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