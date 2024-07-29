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В Тагиле предъявили обвинение курьеру мошенников, обокравших 88-летнюю женщину

Обокрал 88-летнюю пенсионерку: в Тагиле предъявили обвинение курьеру мошенников

29 июля 2024, 16:44
Фото: 1MI

В Тагиле предъявили обвинение курьеру мошенников, обокравших 88-летнюю женщину

22-летний уроженец Качканара помог аферистам обчистить пожилую тагильчанку и стал фигурантом уголовного дела.

Следователи в Нижнем Тагиле предъявили обвинение молодому человеку, который хотел заработать, но вместо этого помог аферистам ограбить пенсионерку, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

На удочку мошенников попалась жительница Ленинского района Нижнего Тагила. Пожилой женщине позвонила «следователь из Москвы», которая сообщила, что с банковского счета тагильчанки неизвестные перевели 1,5 млн рублей на поддержку украинской армии. Звонившая потребовала, чтобы пенсионерка передала все оставшиеся у нее деньги на экспертизу. Узнав, что дома у нее хранится 340 тысяч рублей, «следователь» велела отдать купюры курьеру.

К дому пожилой женщины подъехал молодой человек. Он назвал условленный пароль, и пенсионерка отдала ему деньги. Мошенница все это время была на связи и заверяла женщину, что деньги ей вернут через четыре часа.

Когда тагильчанка поняла, что ее обманывают, она написала заявление в полицию. Курьера быстро задержали — он приехал из Качканара и жил в центре Нижнего Тагила. На преступление пошел, так как нуждался в деньгах на погашение кредита. От украденных денег он должен был получить 2%.

В ходе следствия юноша вернул пострадавшей деньги — для этого ему пришлось взять еще один кредит.

Ранее ученый из Екатеринбурга отдал мошенникам почти 3 млн рублей, испугавшись обвинений в терроризме.

Экономист в Екатеринбурге отдала мошенникам в течение года более 1,6 млн рублей
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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Криминал#Кража#Обвинение#Мошенники#Качканар#18+#Екатеринбург
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