Обокрал 88-летнюю пенсионерку: в Тагиле предъявили обвинение курьеру мошенников

Когда тагильчанка поняла, что ее обманывают, она написала заявление в полицию. Курьера быстро задержали — он приехал из Качканара и жил в центре Нижнего Тагила. На преступление пошел, так как нуждался в деньгах на погашение кредита. От украденных денег он должен был получить 2%.