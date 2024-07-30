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Обвиняемым в насилии над школьниками в школе Екатеринбурга вынесли приговор

Обвиняемые в насилии над школьниками в школе Екатеринбурга получили 25 лет на троих

30 июля 2024, 07:21
Фото: 1MI

Обвиняемым в насилии над школьниками в школе Екатеринбурга вынесли приговор

Суд в Екатеринбурге назначил наказание трем подсудимым, обвиняемым в насилии над школьниками в спецшколе №124.

Один из подсудимых отправится за решетку на девять лет, другой на девять лет и один месяц. Третьему подсудимому назначили семь лет лишения свободы, пишет ЕАН.

Осужденные свою вину признавать не стали. Перед оглашением приговора молодые люди шутили и громко смеялись.

Напомним, весной 2023 года в Екатеринбурге стало известно о случаях физического и сексуального насилия над воспитанниками спецшколы №124. Вскоре правоохранители задержали троих молодых людей, которые совершали насилие.

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