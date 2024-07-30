Обвиняемые в насилии над школьниками в школе Екатеринбурга получили 25 лет на троих

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Один из подсудимых отправится за решетку на девять лет, другой на девять лет и один месяц. Третьему подсудимому назначили семь лет лишения свободы, пишет ЕАН.
Осужденные свою вину признавать не стали. Перед оглашением приговора молодые люди шутили и громко смеялись.
Напомним, весной 2023 года в Екатеринбурге стало известно о случаях физического и сексуального насилия над воспитанниками спецшколы №124. Вскоре правоохранители задержали троих молодых людей, которые совершали насилие.