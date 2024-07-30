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Почти у 100 человек в Каменске-Уральском выявили подозрение на рак кожи

Почти у 100 человек в Каменске-Уральском выявили подозрение на рак кожи

30 июля 2024, 04:58
Фото: Изображение Midjourney
В Каменске-Уральском почти у 100 человек подозревается онкология. Всего 250 горожан прошли обследование в онкологическом центре в День открытых дверей.

У нескольких десятков обследующихся были выявлены изменения, которые нуждаются в терапии и наблюдении в онкоцентре. Сейчас эти пациенты проходят разные обследования, чтобы уточнить диагноз и определиться с лечением, пишет KU66.ru.

Известно, что в Свердловской области каждый год выявляются до двух тысяч случаев онкологического заболевания, поражающего кожу.

Напомним, с начала 2024 года в Свердловской области 760 тысяч населения прошли медобследование в рамках диспансеризации. В сравнении с 2023 годом показатели увеличились на 25%.

В Свердловской области ухудшились показатели по заболеваемости онкологией
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#Елизавета Зиборова#Каменск-Уральский#Здоровье#Лечение#Пациенты#Онкология#Медицинское обследование#Обследование#Исследования#Диагноз#Подозрение#Екатеринбург#Онкодиспансер
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