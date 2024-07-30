В Свердловской области назвали 5 муниципалитетов, которые готовы к возможным паводкам

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Пока что уровень воды в водоемах Свердловской области не превышает нормы. Но районы области начали готовиться заранее к возможным выходам из берегов водоемов.
Под особым контролем центра по мониторингу за чрезвычайными ситуациями находятся пять муниципальных округов области: Полевской, Качканарский, Новолялинский, Верхотурский и Нижнетуринский.
В департаменте также сообщили, что в указанных регионах есть вся необходимая инфраструктура для борьбы с подтоплениями.
Ранее мы писали, что городам области, которые находятся у рек, может грозить подтопление из-за обильных ливней.