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Published Сегодня, 11:53

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Updated Сегодня, 11:55

В Свердловской области назвали 5 муниципалитетов, которые готовы к возможным паводкам

В Свердловской области назвали 5 муниципалитетов, которые готовы к возможным паводкам

30 июля 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney
Пока что уровень воды в водоемах Свердловской области не превышает нормы. Но районы области начали готовиться заранее к возможным выходам из берегов водоемов.

Пока что уровень воды в водоемах Свердловской области не превышает нормы. Но районы области начали готовиться заранее к возможным выходам из берегов водоемов.

Под особым контролем центра по мониторингу за чрезвычайными ситуациями находятся пять муниципальных округов области: Полевской, Качканарский, Новолялинский, Верхотурский и Нижнетуринский.

В департаменте также сообщили, что в указанных регионах есть вся необходимая инфраструктура для борьбы с подтоплениями.

Ранее мы писали, что городам области, которые находятся у рек, может грозить подтопление из-за обильных ливней.

Водохранилища Нижнего Тагила в паводок не заполнились даже до подпорного уровня
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Экология#Свердловская область#Город#Водоемы#ЧП#Ливни#Инфраструктура#Паводки#Екатеринбург#ЧС
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