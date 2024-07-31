Ради безопасности в Тавде закрыли хлебозавод

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
30 июля стал последним днем работы Тавдинского хлебозавода. Он проработал 87 лет.
Директор предприятия Алексей Поломарчук, рассказал Е1.RU, что завод не может больше работать не нарушая санитарное и пожарное законодательство. Цеха завода нуждались в реконструкции еще 30 лет назад. В 90-е начали строить новые здания, но с началом перестройки все закончилось.
В последнее время, хлебозавод походил скорее на маленькую пекарню. На нем трудилось всего 17 человек. Со всеми сотрудниками подписаны договора о расторжении трудовых отношений. Кто-то из них уже нашел новую работу, передает директор.
Из-за увеличения числа сетевых магазинов производство снижалось с каждым годом. Пропажу тавдинского хлеба никто и не заметит, сказал Алексей.
24 июля мы писали, что силовики провели рейд на Режевском хлебозаводе. Они искали нелегальных мигрантов.