Ради безопасности в Тавде закрыли хлебозавод

Директор предприятия Алексей Поломарчук, рассказал Е1.RU, что завод не может больше работать не нарушая санитарное и пожарное законодательство. Цеха завода нуждались в реконструкции еще 30 лет назад. В 90-е начали строить новые здания, но с началом перестройки все закончилось.