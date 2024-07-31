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Published Сегодня, 12:51

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Updated Сегодня, 12:53

В Тавде закрыли старинный хлебозавод

Ради безопасности в Тавде закрыли хлебозавод

31 июля 2024, 12:51
Фото: 1MI

В Тавде закрыли старинный хлебозавод

В Тавде цеха хлебозавода начали разваливаться. Его пришлось закрыть.

30 июля стал последним днем работы Тавдинского хлебозавода. Он проработал 87 лет.

Директор предприятия Алексей Поломарчук, рассказал Е1.RU, что завод не может больше работать не нарушая санитарное и пожарное законодательство. Цеха завода нуждались в реконструкции еще 30 лет назад. В 90-е начали строить новые здания, но с началом перестройки все закончилось.

В последнее время, хлебозавод походил скорее на маленькую пекарню. На нем трудилось всего 17 человек. Со всеми сотрудниками подписаны договора о расторжении трудовых отношений. Кто-то из них уже нашел новую работу, передает директор.

Из-за увеличения числа сетевых магазинов производство снижалось с каждым годом. Пропажу тавдинского хлеба никто и не заметит, сказал Алексей.

24 июля мы писали, что силовики провели рейд на Режевском хлебозаводе. Они искали нелегальных мигрантов.

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#Вадим Бредников#Общество#Экономика#Свердловская область#Завод#Закрытие#Хлеб#Екатеринбург
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