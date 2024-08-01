tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Три человека пострадали в аварии с грузовиком на трассе под Ивделем

Грузовик влетел в УАЗ на трассе под Ивделем

1 августа 2024, 04:24
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Три человека пострадали в аварии с грузовиком на трассе под Ивделем

На трассе под Ивделем грузовая машина влетел в УАЗ. Несколько человек пострадали. Авария произошла 31 июля 2024 года.

61-летний водитель грузовика во время движения отвлекся и, выехав на встречную полосу, столкнулся с фургоном УАЗ, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В случившейся аварии пострадали водитель и два пассажира УАЗа, один из которых — 13-летний школьник. Всех троих отвезли в медучреждение. Водитель грузовой машины травм не получил.

Напомним, 31 июля 2024 года в Нижнем Тагиле водитель автомобиля потерял сознание за рулем из-за плохого самочувствия и врезался в трамвай.

В Нижнем Тагиле бензовоз попал в опасное ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Семья ехала в отпуск и попала в смертельное ДТП на Серовском трактеВодитель автомобиля ВАЗ устроил ДТП с грузовиком на трассе Екатеринбург — ТюменьСтали известны подробности ДТП в Нижнем Тагиле на Жуковского
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Больница#ДТП#ГИБДД#УАЗ#Водитель#ЧП#Грузовик#Пострадавшие#Ивдель#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за сход вагона и столкновение с составом в Тагиле
31 июля, 06:59
«Вся Вагонка в смоге»: выбросы зависли над Нижним Тагилом утром 31 июля
31 июля, 06:58
Осквернитель Вечного огня в Ревде ответит по уголовной статье
31 июля, 15:32
В Нижнем Тагиле «Уралстроймонтаж» задолжал 45 млн налоговой
31 июля, 08:46
Фирма в Екатеринбурге незаконно выдавала займы и получила крупный штраф
31 июля, 16:15
Будут ли магнитные бури в августе в Свердловской области?
31 июля, 07:19