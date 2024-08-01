Грузовик влетел в УАЗ на трассе под Ивделем

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
61-летний водитель грузовика во время движения отвлекся и, выехав на встречную полосу, столкнулся с фургоном УАЗ, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В случившейся аварии пострадали водитель и два пассажира УАЗа, один из которых — 13-летний школьник. Всех троих отвезли в медучреждение. Водитель грузовой машины травм не получил.
Напомним, 31 июля 2024 года в Нижнем Тагиле водитель автомобиля потерял сознание за рулем из-за плохого самочувствия и врезался в трамвай.