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Бизнесмен из Екатеринбурга давал взятки школьным завхозам в городах ЯНАО

Бизнесмен из Екатеринбурга давал взятки школьным завхозам в городах ЯНАО

2 августа 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney
Владелец компании «Первый класс» из Екатеринбурга давал взятки замдиректору школы №7 в городе Губкинском, который находится в ЯНАО.

Заместителя директора школы №7 подозревают в получении денег и ценных вещей взамен на заключение контрактов, которые имеют выгоду для екатеринбургского предпринимателя, пишет Ура.ру.

Кроме того, руководитель вышеупомянутой компании проходил по делу о взятках в Новом Уренгое и Салехарде. Сейчас возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Компания «Первый класс» сотрудничала со многими школами в ЯНАО. Год назад в Салехарде разгорелся скандал, связанный со случаями коррупции. Под подозрением находились завхозы и сам предприниматель.

Напомним, в Екатеринбурге осудили полицейского на семь с половиной лет за получение взятки.

В Екатеринбурге адвокату вынесен приговор за взятку
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#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Коррупция#ЯНАО#ЧП#18+#Екатеринбург#Взятки
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