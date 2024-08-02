Бизнесмен из Екатеринбурга давал взятки школьным завхозам в городах ЯНАО

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Заместителя директора школы №7 подозревают в получении денег и ценных вещей взамен на заключение контрактов, которые имеют выгоду для екатеринбургского предпринимателя, пишет Ура.ру.
Кроме того, руководитель вышеупомянутой компании проходил по делу о взятках в Новом Уренгое и Салехарде. Сейчас возбуждено уголовное дело, идет следствие.
Компания «Первый класс» сотрудничала со многими школами в ЯНАО. Год назад в Салехарде разгорелся скандал, связанный со случаями коррупции. Под подозрением находились завхозы и сам предприниматель.
Напомним, в Екатеринбурге осудили полицейского на семь с половиной лет за получение взятки.