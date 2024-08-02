«Дочь бизнесмена из Лондона» обманула жителя Екатеринбурга почти на 2 млн рублей

Далее незнакомка давала мужчине инструкции, которые он выполнял в специальном приложении, которое установил на телефон. При этом они договорились, что 20% от его дохода будут отправлены на благотворительность. После этого горожанин обналичил заработанные 1 900 000 рублей и отправил их на указанный счет.