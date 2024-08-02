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Подросток на мопеде без прав в Серове попал в ДТП на железнодорожных путях

Подросток на мопеде без прав в Серове попал в ДТП на железнодорожных путях

2 августа 2024, 04:55
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Серове 15-летний подросток, ехавший на мопеде, наехал на препятствие и пострадал. ДТП произошло 1 августа 2024 года.

Подросток ехал по насыпи железнодорожных путей и в какой-то момент, не справившись с управлением, он наехал на препятствие, вследствие чего опрокинулся, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

На школьнике не был надет специальный защитный шлем. Пострадавшего отвезли в медучреждение.

Напомним, 29 июля 2024 года в Серове два подростка на питбайке столкнулись с автомобилем. С полученными травмами их отвезли в больницу.

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