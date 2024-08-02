Подросток на мопеде без прав в Серове попал в ДТП на железнодорожных путях

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
Подросток ехал по насыпи железнодорожных путей и в какой-то момент, не справившись с управлением, он наехал на препятствие, вследствие чего опрокинулся, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
На школьнике не был надет специальный защитный шлем. Пострадавшего отвезли в медучреждение.
Напомним, 29 июля 2024 года в Серове два подростка на питбайке столкнулись с автомобилем. С полученными травмами их отвезли в больницу.