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Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Стало известно сколько квартир пострадало после ЧП в Нижнем Тагиле

Стало известно сколько квартир пострадало после ЧП в Нижнем Тагиле

2 августа 2024, 08:13
Фото: tagilcity.ru
25 квартир было разрушено из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле.

Прокуратура Свердловской области продолжает проверку после обрушения 2-х подъездов в многоэтажном доме на Сибирской, 81. Напомним, что дом был построен в 1974 году, его износ составил менее 30%.

25 квартир были разрушены полностью или частично.

Ведомство будет контролировать размещение пострадавших во временном жилье и выплаты, которые им положены.

Напомним, что 1 августа предположительно из-за взрыва газа произошло обрушение части дома в Нижнем Тагиле.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Взрыв газа#Взрыв#Обрушение#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
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