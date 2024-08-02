Стало известно сколько квартир пострадало после ЧП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Прокуратура Свердловской области продолжает проверку после обрушения 2-х подъездов в многоэтажном доме на Сибирской, 81. Напомним, что дом был построен в 1974 году, его износ составил менее 30%.
25 квартир были разрушены полностью или частично.
Ведомство будет контролировать размещение пострадавших во временном жилье и выплаты, которые им положены.
Напомним, что 1 августа предположительно из-за взрыва газа произошло обрушение части дома в Нижнем Тагиле.