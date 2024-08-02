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В Екатеринбурге суд заочно арестовал чеченца, который устроил стрельбу на улице

В Екатеринбурге суд заочно арестовал чеченца, который устроил дебош на улице

2 августа 2024, 10:37
Фото: 1MI

В Екатеринбурге суд заочно арестовал чеченца, который устроил стрельбу на улице

Судом Екатеринбурга заочно арестовал участника перестрелки около ресторана в ЖК «Тихвин».

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение о заочном аресте Абдул-Малика Джамалдиева, основного фигуранта дела о стрельбе у элитного жилого комплекса «Тихвин». Как стало известно, Джамалдиев, родом из Чеченской Республики. В настоящее время находится в розыске. Согласно последним данным, он направился в сторону своей родины.

Защитник Джамалдиева в разговоре с журналистами издания E1.ru заявил, что его подзащитный не был должным образом уведомлен о возбуждении уголовного дела и объявлении в розыск. По словам адвоката, поездка в Чечню была связана исключительно с личными делами и не являлась попыткой побега от уголовного преследования. Он также подчеркнул, что его нанял не Джамалдиев, а лица, действующие в его интересах. Из-за этого у адвоката нет связи с подзащитным.

Напомним, что потасовка произошла 26 июля. Пострадало два человека, один ранен в грудь, другой в ногу. Следователи продолжают проверку.

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