В Екатеринбурге суд заочно арестовал чеченца, который устроил дебош на улице

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение о заочном аресте Абдул-Малика Джамалдиева, основного фигуранта дела о стрельбе у элитного жилого комплекса «Тихвин». Как стало известно, Джамалдиев, родом из Чеченской Республики. В настоящее время находится в розыске. Согласно последним данным, он направился в сторону своей родины.
Защитник Джамалдиева в разговоре с журналистами издания E1.ru заявил, что его подзащитный не был должным образом уведомлен о возбуждении уголовного дела и объявлении в розыск. По словам адвоката, поездка в Чечню была связана исключительно с личными делами и не являлась попыткой побега от уголовного преследования. Он также подчеркнул, что его нанял не Джамалдиев, а лица, действующие в его интересах. Из-за этого у адвоката нет связи с подзащитным.
Напомним, что потасовка произошла 26 июля. Пострадало два человека, один ранен в грудь, другой в ногу. Следователи продолжают проверку.