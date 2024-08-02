В Екатеринбурге суд заочно арестовал чеченца, который устроил дебош на улице

Защитник Джамалдиева в разговоре с журналистами издания E1.ru заявил, что его подзащитный не был должным образом уведомлен о возбуждении уголовного дела и объявлении в розыск. По словам адвоката, поездка в Чечню была связана исключительно с личными делами и не являлась попыткой побега от уголовного преследования. Он также подчеркнул, что его нанял не Джамалдиев, а лица, действующие в его интересах. Из-за этого у адвоката нет связи с подзащитным.