В Первоуральске судили мужчину, который толкнул девушку под машину

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Еще в 2015 году Михаил Дихтярь со своей сожительницей возвращались из Екатеринбурга. Остановившись на трассе между сожителями вспыхнула ссора. Мужчина толкнул девушку под летящую мимо машину. Ее силой выкинуло на дорогу, и от полученных травм девушка скончалась на месте.
Следователям удалось доказать вину Дихтяря. Суд присяжных приговорил убийцу к 12 годам колонии строгого режима. И к выплате 4 млн рублей семье погибшей. Осужденный так и не признал свою вину.
Напомним, что 29 июля завершился суд по делу об убийстве 12-ти летней давности.