В Первоуральске судили мужчину, который толкнул девушку под машину

Еще в 2015 году Михаил Дихтярь со своей сожительницей возвращались из Екатеринбурга. Остановившись на трассе между сожителями вспыхнула ссора. Мужчина толкнул девушку под летящую мимо машину. Ее силой выкинуло на дорогу, и от полученных травм девушка скончалась на месте.