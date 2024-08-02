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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

В Первоуральске судили мужчину, который толкнул девушку под машину

В Первоуральске судили мужчину, который толкнул девушку под машину

2 августа 2024, 07:25
Фото: 1MI
Мужчина толкнул девушку под машину, которая неслась с огромной скоростью. Теперь его ждет тюрьма.

Еще в 2015 году Михаил Дихтярь со своей сожительницей возвращались из Екатеринбурга. Остановившись на трассе между сожителями вспыхнула ссора. Мужчина толкнул девушку под летящую мимо машину. Ее силой выкинуло на дорогу, и от полученных травм девушка скончалась на месте.

Следователям удалось доказать вину Дихтяря. Суд присяжных приговорил убийцу к 12 годам колонии строгого режима. И к выплате 4 млн рублей семье погибшей. Осужденный так и не признал свою вину.

Напомним, что 29 июля завершился суд по делу об убийстве 12-ти летней давности.

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