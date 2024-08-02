В Тагиле жильцы дома рядом с взорвавшейся пятиэтажкой возвращаются в свои квартиры

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Как сообщает с места событий корреспондент TagilCity.ru, ранее людей не пропускали к подъездам полицейские, которые дежурили по периметру здания.
Жильцов соседнего дома, который стоит почти вплотную к обрушившейся пятиэтажке, эвакуировали накануне, 1 августа из соображений безопасности.
Но теперь жители начали возвращаться в квартиры. Дом №83 не пострадал при взрыве, однако практически во всех квартирах вылетели окна.
Ранее в МЧС сообщили, что число погибших под завалами пятиэтажки на улице Сибирской увеличилось до семи. Последним из-под обломков извлекли тело 78-летнего мужчины.