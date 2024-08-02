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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

В Тагиле жителей соседнего с взорвавшимся домом начали пускать в квартиры

В Тагиле жильцы дома рядом с взорвавшейся пятиэтажкой возвращаются в свои квартиры

2 августа 2024, 15:34
Фото: tagilcity.ru

В Тагиле жителей соседнего с взорвавшимся домом начали пускать в квартиры

Жителям дома №83, который находится по соседству с обрушившейся многоэтажкой в Нижнем Тагиле, разрешили зайти в квартиры.

Как сообщает с места событий корреспондент TagilCity.ru, ранее людей не пропускали к подъездам полицейские, которые дежурили по периметру здания.

Жильцов соседнего дома, который стоит почти вплотную к обрушившейся пятиэтажке, эвакуировали накануне, 1 августа из соображений безопасности.

Но теперь жители начали возвращаться в квартиры. Дом №83 не пострадал при взрыве, однако практически во всех квартирах вылетели окна.

Ранее в МЧС сообщили, что число погибших под завалами пятиэтажки на улице Сибирской увеличилось до семи. Последним из-под обломков извлекли тело 78-летнего мужчины.

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