Жители РФ стали в 15 раз чаще делать семейные фотосессии в 2024 году

Кроме того, 35 процентов жителей страны берут отпуск в августе. 23 процента уходят отдыхать в июле, а 10 процентов выбирают перерыв от работы в июне. При этом 18 процентов россиян уходят в отпуска в другое время года, а пять процентов отдыхают на протяжении всего лета.