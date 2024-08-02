Жители РФ стали в 15 раз чаще делать семейные фотосессии в 2024 году

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Спрос на семейные фотосессии вырос в 15 раз в сравнении с 2023 годом, рассказали в пресс-службе сайта «Авито Услуги».
Также летом 2024 года россиянам стали более интересны такие услуги и развлечения, как аниматоры, экскурсоводы, аренда загородных баз, организация сплавов и походов.
Кроме того, 35 процентов жителей страны берут отпуск в августе. 23 процента уходят отдыхать в июле, а 10 процентов выбирают перерыв от работы в июне. При этом 18 процентов россиян уходят в отпуска в другое время года, а пять процентов отдыхают на протяжении всего лета.
Напомним, в Свердловской области были обнаружены такие необычные профессии, как котоситтер и энерджайзер.