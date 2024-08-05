Бывший директор предприятия в Каменске-Уральском обвиняется в растрате более 256 млн

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Известно, что мужчина перечислял средства, которые были ему вверены, на счет коммерческой организации, которая была ему подконтрольна, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Через некоторое время, когда факт растраты денег был выявлен, гендиректора задержали и возбудили уголовное дело. После завершения расследования наработанные материалы отправили в суд.
Напомним, в Анапе начался суд над руководителем хостела из Каменска-Уральского. Подсудимая обвиняется в краже 500 тысяч рублей у одного из постояльцев, который скончался в хостеле.