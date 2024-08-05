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Published Сегодня, 11:24

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Updated Сегодня, 11:26

Бывший директор предприятия в Каменске-Уральском обвиняется в растрате более 256 млн

Бывший директор предприятия в Каменске-Уральском обвиняется в растрате более 256 млн

5 августа 2024, 11:24
Фото: 1MI
Экс-руководителя предприятия в Каменске-Уральском обвиняют в том, что он растратил более 256 миллионов рублей с июня 2015 года до января 2016 года.

Известно, что мужчина перечислял средства, которые были ему вверены, на счет коммерческой организации, которая была ему подконтрольна, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Через некоторое время, когда факт растраты денег был выявлен, гендиректора задержали и возбудили уголовное дело. После завершения расследования наработанные материалы отправили в суд.

Напомним, в Анапе начался суд над руководителем хостела из Каменска-Уральского. Подсудимая обвиняется в краже 500 тысяч рублей у одного из постояльцев, который скончался в хостеле.

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