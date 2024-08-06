Курильщикам в Свердловской области запретят курить на остановках и парковках

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Так, курящим свердловчанам теперь будет запрещено курить в подземных и крытых надземных переходах, на остановках общественного транспорта, парковочных местах, вблизи магазинов и кафе и зданий, в которых расположены органы власти.
Кроме того, курить нельзя в лесопарковых зонах и скверах. Указ о вышеперечисленных изменениях подписал глава области Евгений Куйвашев.
Напомним, в Свердловской области с 1 сентября 2024 года будет запрещено продавать подросткам энергетические напитки.