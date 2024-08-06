tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Курильщикам в Свердловской области запретят курить на остановках и парковках

Курильщикам в Свердловской области запретят курить на остановках и парковках

6 августа 2024, 11:37
Фото: 1MI
В Свердловской области введены новые ограничения для курильщиков. Они вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Так, курящим свердловчанам теперь будет запрещено курить в подземных и крытых надземных переходах, на остановках общественного транспорта, парковочных местах, вблизи магазинов и кафе и зданий, в которых расположены органы власти.

Кроме того, курить нельзя в лесопарковых зонах и скверах. Указ о вышеперечисленных изменениях подписал глава области Евгений Куйвашев.

Напомним, в Свердловской области с 1 сентября 2024 года будет запрещено продавать подросткам энергетические напитки.

В Екатеринбурге запретили катание на катерах на Городском пруду
Узнать подробнее
Читайте также:
В День металлурга в Свердловской области ограничат продажу алкоголяРемонт площади в Тагиле, поиски девочки-инвалида, экоитоги и вспышка ботулизмаВспышка ботулизма в городах России: есть ли опасность для Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Общество#Кафе#Свердловская область#Запрет#Магазины#Курение#Ограничения#Парковки#18+#Екатеринбург#Органы власти
Подпишитесь
Стали известны личности задержанных газовщиков после взрыва дома в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:32
Участок Октябрьской революции готовится к открытию в День города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:13
Девушка боксер из Нижнего Тагила привезла серебро со всероссийской спартакиады
Сегодня, 09:39
«Водоканал-НТ» и «Тагилэнерго» получили предостережения за плохую воду на Тагилстрое
Сегодня, 05:26
Ветерана охранявшего Сталина признали почетным жителем Екатеринбурга
Сегодня, 09:07
Тагильских депутатов с УВЗ и ЕВРАЗ НТМК поблагодарили за новый автомобиль бойцам СВО
Сегодня, 06:09