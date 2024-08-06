Женщина в Каменске-Уральском отсудила 49,5 тысячи за отмененный концерт группы

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Женщина купила билеты, стоимость которых была более 10 тысяч. Однако организаторы отменили мероприятие, а деньги, отданные за билеты, она вернуть не смогла, пишет KU66.RU.
Тогда свердловчанка обратилась к юристам, которые помогли ей составить претензию. Организаторы претензию проигнорировали, после чего она написала исковую жалобу.
Рассмотрев обращение, суд вынес решение о выплате истице стоимости билетов, неустойки, компенсации и штрафа.
Напомним, житель Камышлова отсудил у компании «ДНС-Ритейл» 68 тысяч за некачественно оказанные услуги при покупке товара.