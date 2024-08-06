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Published Сегодня, 06:48

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Женщина в Каменске-Уральском отсудила 49,5 тысячи за отмененный концерт группы

Женщина в Каменске-Уральском отсудила 49,5 тысячи за отмененный концерт группы

6 августа 2024, 06:48
Фото: Изображение Midjourney
В Каменске-Уральском местная жительница отсудила 49,5 тысячи за отмененный концерт группы «Мумий Тролль», который должен был состояться в декабре 2022 года.

Женщина купила билеты, стоимость которых была более 10 тысяч. Однако организаторы отменили мероприятие, а деньги, отданные за билеты, она вернуть не смогла, пишет KU66.RU.

Тогда свердловчанка обратилась к юристам, которые помогли ей составить претензию. Организаторы претензию проигнорировали, после чего она написала исковую жалобу.

Рассмотрев обращение, суд вынес решение о выплате истице стоимости билетов, неустойки, компенсации и штрафа.

Напомним, житель Камышлова отсудил у компании «ДНС-Ритейл» 68 тысяч за некачественно оказанные услуги при покупке товара.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Каменск-Уральский#Суд#Деньги#Штраф#Концерт#Иск#Юристы#Екатеринбург
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