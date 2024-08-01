«ДНС-Ритейл» в Камышлове выплатил покупателю 68 тысяч за некачественные услуги

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Мужчина в 2022 году приобрел водонагреватель за 19 тысяч рублей. Спустя год после покупки он стал протекать. В сервисном центре отказались проводить гарантийный ремонт, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Выяснилось, что горожанин должен ежегодно проводить техобслуживание, однако во время покупки в магазине ему об этом не рассказали. После этого свердловчанин обратился в суд. В итоге магазин обязали выплатить покупателю 68 тысяч рублей.
Напомним, житель Екатеринбурга отсудил у дорожной компании 200 тысяч за плохое качество дорог, из-за которых пострадал его автомобиль.