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«ДНС-Ритейл» в Камышлове выплатил покупателю 68 тысяч за некачественные услуги

«ДНС-Ритейл» в Камышлове выплатил покупателю 68 тысяч за некачественные услуги

1 августа 2024, 11:00
Фото: 1MI
В Камышлове местный житель отсудил 68 тысяч у компании «ДНС-Ритейл» за то, что сотрудники не предоставили дополнительную информацию о водонагревателе.

Мужчина в 2022 году приобрел водонагреватель за 19 тысяч рублей. Спустя год после покупки он стал протекать. В сервисном центре отказались проводить гарантийный ремонт, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Выяснилось, что горожанин должен ежегодно проводить техобслуживание, однако во время покупки в магазине ему об этом не рассказали. После этого свердловчанин обратился в суд. В итоге магазин обязали выплатить покупателю 68 тысяч рублей.

Напомним, житель Екатеринбурга отсудил у дорожной компании 200 тысяч за плохое качество дорог, из-за которых пострадал его автомобиль.

Владельцы «Нюши» и «Кроша» не смогли отсудить деньги у магазина в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Деньги#Покупка#Покупатель#Екатеринбург
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